Тази неделя БНТ 3 продължава своите преки предавания на състезанията от календара на Западно-европейската лига по прескачане на препятствия.

Най-престижната лига в дисциплината събира елита в Мадрид за петия кръг от надпреварата.

Испанската столица не бе в календара през миналия сезон, но сега ще бъде домакин на поредния старт с участието на водещите световни ездачи. Всички те ще се борят за трофея в една от олимпийските дисциплини в конния спорт.

Общо 40 състезатели от 15 страни излизат на паркура - трима от Топ 10 на световната ранглиста ще акустират в испанската столица, водени от световния шампион от Аахен това лято - швейцарската легенда Стив Герда.

Други двама бивши носители на този трофей – сънародникът му Мартин Фукс и германецът Даниел Дойсер ще са сред основните му конкуренти, както и двукратният победител в Мадрид Жулиен Епайар. Летящият французин спечели два от четирите старта до момента, тези в Лион и Щутгарт. В Мадрид ще видим и силният австриец Макс Кюнер, който стана победител в първия кръг в Осло.

Солидно присъствие ще има и от Скандинавия – олимпийските и световни шампиони в отборното, бившият номер едно в света Хенрик фон Екерман и ветеранът Педер Фредриксен.

Във временното класиране в лигата начело е лидерът в световната ранглиста Рихард Вогел от Германия с 50 точки, втори е Жулиен Епайар с 45, третата позиция е за Хенрик фон Екерман с 38.

Състезанието в неделя, 29 ноември започва в 15:45 часа по БНТ 3!