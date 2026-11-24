Бургас ще приеме световното първенство по фехтовка за ветерани през 2027 година. Това реши Международната федерация по фехтовка на конгреса си в Будапеща (Унгария).

Предварително одобрените дати са 10-20 октомври 2027 година, а залата е "Арена Бургас".

В организационния комитет на турнира са кметът на Бургас Димитър Николов, президентът на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов и състезателят на сабя за ветерани Борислав Велков.

На конгреса на Международната федерация по фехтовка в Будапеща специална награда получи и изявеният български фехтовач, треньор и международен съдия Николай Матеев. Той е почетен член на Българска федерация по фехтовка и важна част от историята на спорта у нас, уточняват от централата.