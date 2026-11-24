Инвикта Рейсинг обяви, че британецът Фреди Слейтър ще кара за отбора в Лусаил и Абу Даби на мястото на лидера в генералното класиране във Формула 2 Рафаел Камара. Бразилецът, който води с 11 точки на Никола Цолов в класирането при пилотите, ще довърши сезона във Формула 1 с отбора на Хаас.

Слейтър направи силен сезон във Формула 3 и се бори до последно за титлата, но завърши на второ място в класирането зад Уго Угочукву. Американецът също ще бъде в Лусаил и Абу Даби, но с отбора на Ван Амерсфоот. Тази новина бе обявена на сайта на Формула 2 в понеделник.

"Радвам се, че ще карам за Инвикта в последните два кръга на Ф2 за този сезон. Дебютът в Катар е перфектният начин да се подготвя за първата ми година в шампионата и ще опитам да се интегрирам в отбора възможно най-бързо. Това е голяма крачка за мен и искам да продължа да прогресирам, както и да помогна на отбора да постигне целите си", каза Слейтър, цитиран от Ф2.

Дебют в Лусаил и Абу Даби, последван от пълен първи сезон, вече е обичайният сюжет за талантливите пилоти от Ф3. Никола Цолов извървя идентичен път през 2025 г., а сега това ще направят Слейтър, Угочукву и Никола Лакорте (Према Рейсинг).

В отсъствието на Камара основен съперник на Цолов в битката за титлата става Алекс Дън, който изостава с 11 точки преди последните четири състезания.