Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен отправи остри критики към Джордж Ръсел след Гран при на Лас Вегас, в което двамата водеха битка за победата до заключителните обиколки.

Нидерландският пилот на Ред Бул не спести нападките си към съперника от Мерцедес, след като британецът допусна сериозна грешка само две обиколки преди финала.

Ръсел загуби контрол над болида си и се удари в предпазната стена. Въпреки инцидента той успя да продължи и да завърши състезанието, но се смъкна до деветото място. Верстапен се възползва от ситуацията и спечели надпреварата, а по радиото на Ред Бул беше чут да се смее, след като научи за случилото се.

"Това няма нищо общо с Формула 1. Но се наслаждавах на случващото се, защото единият в тази битка нямаше шанс. Той напълно си заслужи случилото се“, заяви Верстапен пред нидерландската телевизия Viaplay.

Напрежението между двамата пилоти започна още по време на тренировките в петък. Тогава Ръсел отправи критики към поведението на нидерландеца, заявявайки, че той се държи така, сякаш е по-добър и по-значим от всички останали.

След победата си Верстапен отговори на британския пилот с още по-остри думи.

"Неговите коментари няма как да ме мотивират, защото той не е на моето ниво. Цял сезон не спира да говори, а представянето му е напълно несериозно. Това е кармата“, категоричен беше пилотът на Ред Бул.

С успеха си в Лас Вегас Верстапен затвърди доминацията си на американското трасе, където вече има три победи - през 2023, 2025 и 2026 година.

Любопитното е, че от включването на Гран при на Лас Вегас в календара на Формула 1 през 2023 година единствено Верстапен и Ръсел са печелили състезанието. Британецът триумфира през 2024 година.