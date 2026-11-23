Ръководителят на Макларън Андреа Стела защити Оскар Пиастри след емоционалната му реакция по радиото по време на Гран при на Лас Вегас във Формула 1. Италианецът не само отказа да критикува своя пилот, но и сравни състезателния му характер с този на световните шампиони Михаел Шумахер, Фернандо Алонсо и Кими Райконен.

— Everything Formula (@evrythngformu1a) November 22, 2026

Напрежението възникна в 41-вата обиколка, когато Пиастри се движеше на пета позиция. Неговият състезателен инженер Том Сталард го предупреди да бъде внимателен в битката със съотборника си Ландо Норис. Австралиецът обаче реагира остро и настоя по радиото да спрат да му повтарят да бъде внимателен.

Вместо да приеме поведението му като проява на недисциплинираност, Стела приветства реакцията.

"Харесва ми. Това е характерът, който очакваш от един състезател. Не е като Михаел Шумахер, Фернандо Алонсо или Кими Райконен, с които съм работил, да са били по-лесни. Те бяха шампиони. Това е характерът, който искаш да виждаш“, заяви италианецът пред "Спийдкафе“.

Според ръководителя на Макларън подобни ситуации са естествена част от комуникацията между пилота и отбора. Той обясни, че задачата на инженерите е да напомнят за поставените цели, докато състезателят не покаже, че е разбрал инструкциите.

„Правиш го до момента, в който пилотът ти даде да разбереш: „Разбрах. Не прекалявай“. Точно там искаш да бъдеш, когато си извън кокпита. Така че браво и на стената на бокса, и на Оскар в тази ситуация“, допълни Стела.

Бившият пилот от Формула 1 Джолион Палмър също подкрепи австралиеца. Според него натрупаното напрежение през уикенда напълно обяснява реакцията на Пиастри, който е бил принуден да направи редица компромиси в полза на отбора.

Пилотът на Макларън квалифицира болида си на седма позиция, но потегли едва 17-и заради наказание от десет места на стартовата решетка след смяна на двигателя с вътрешно горене.

Въпреки неблагоприятната изходна позиция Пиастри направи впечатляващо състезание. Още в първата обиколка той спечели пет места, но впоследствие загуби позиции след двоен питстоп на Макларън при излизането на автомобила за сигурност.

Австралиецът обаче продължи да си пробива път напред и в крайна сметка завърши трети, след като проблем с мощността на болида на Кими Антонели промени подреждането в заключителната фаза. Победата в Лас Вегас спечели Макс Верстапен, а Ландо Норис финишира втори.

Така Пиастри сложи край на серия от 17 поредни състезания без подиум, продължила от Гран при на Маями през май. Това беше третото му класиране в челната тройка през сезона, а Макларън записа втори двоен подиум за 2026 година.

Андреа Стела обърна специално внимание и на подобреното представяне на своя пилот при изпреварванията и движението в трафик.

"Оскар караше със самоувереност и настойчивост. Това означава, че той е в синхрон с болида. Започва да използва своята суперсила – състезателните си умения и концентрацията“, подчерта ръководителят на Макларън.