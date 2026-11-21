Андреа Кими Антонели спечели квалификацията на Формула 1 за Голямата награда на Лас Вегас, но италианският пилот на Мерцедес е наказан с пет места заради смяна на двигател и така от първа позиция в неделя ще потегли Макс Верстапен от Ред Бул.

Антонели бе далеч от лидерите в уличното състезание в щата Невада, но в последните секунди направи зашеметяваща обиколка и подобри с 0,258 секунди времето на Верстапен. Нидерландецът обаче ще тръгне с пет позиции пред него, след като Мерцедес превиши смените на двигатели с вътрешно горене на болида на новия световен шампион.

Неговият съотборник Джордж Ръсел изостана с три десети в класирането и ще застане до Верстапен на стартовата решетка. Ландо Норис от Макларън и Люис Хамилтън от Ферари оформят втората линия, а на трета ще застанат Исак Хаджар от Ред Бул и Антонели.

След като италианецът и Мерцедес вече спечелиха титлите при пилотите и при конструкторите, надпреварата във Формула 1 до края на сезона е за второто място. Верстапен заема позицията с 279 точки и 17 повече от Ръсел, а Хамилтън е на четвърто място с още една пасив.

Актьорът Киану Рийвс бе забелязан в боксовете след квалификацията за Гран при на Лас Вегас.