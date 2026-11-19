Люис Хамилтън категорично отрече да има проблем с доверието между него и отбора на Ферари. Седемкратният световен шампион на два пъти в последните четири състезания не се съобрази с повикване от бокса за смяна на гумите, като и в двата случая решението му се оказа в ущърб на представянето му.

Последният подобен инцидент беше в Гран При на Сао Пауло на 8 ноември. Тогава британецът остана на пистата с износени гуми за сухо време, въпреки че дъждът се усилваше. Впоследствие той загуби контрол над болида и се завъртя, а в бокса влезе едва в следващата обиколка.

Преди предстоящото състезание в Лас Вегас Хамилтън говори положително за отношенията си със своя състезателен инженер Карло Санти, с когото работи през този сезон.

„Постоянно работим върху комуникацията помежду си. Тя е много по-добра тази година. Карло върши страхотна работа. В онези два конкретни случая, особено при последния, просто не разполагах с информацията, от която се нуждаех. Получих повикването в последния момент. Просто ще продължим да работим върху процесите. Ние сме напълно единни по отношение на това, което работи, и се движим в правилната посока“, заяви Хамилтън.

Предишният случай, в който пилотът не изпълни указанията на отбора, беше в Сингапур. Тогава той реши да остане на пистата по време на период с виртуална кола за сигурност, а по-късно се извини за решението си.

На следващото състезание в Остин Хамилтън обясни, че винаги търси възможности за победа и е готов да опита различна стратегия, вместо просто да следва тази на съотборника си Шарл Льоклер.