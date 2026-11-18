Ръководителят на британския отбор посочи забавената подготовка за новите технически правила и ограниченията при работата с двигателите на Мерцедес като основни фактори за изоставането през 2026 година
Ръководителят на Макларън Андреа Стела обясни причините за колебливото представяне на отбора през сезон 2026 във Формула 1. След две поредни титли при конструкторите британският тим изпитва сериозни затруднения в битката с конкурентите си, но италианският специалист е категоричен, че развитието на автомобила не е спирало и очаква значително по-силно представяне през 2027 година.
В интервю за Motorsport.com Стела посочи, че Макларън е започнал настоящия сезон с приблизително три месеца изоставане в разработката на новия болид MCL40. Основната причина е била оспорваната битка за титлата през 2025 година, която е принудила отбора да продължи развитието на предишния автомобил, вместо да насочи повече ресурси към новия технически регламент.
"Установихме, че в началото на сезона изоставахме с три месеца по отношение на развитието. Това не е оценка, направена впоследствие, а нещо, което бяхме установили още при анализа на работата ни през 2025 година“, обясни Стела.
Според него допълнително предизвикателство е било управлението на вътрешната конкуренция между Ландо Норис и Оскар Пиастри в битката за световната титла. Италианецът призна, че предходната година е била най-натоварената в 26-годишната му кариера във Формула 1, тъй като е трябвало едновременно да поддържа баланса между пилотите и да ръководи техническото развитие на отбора.
Друг съществен фактор е зависимостта на Макларън от Мерцедес като доставчик на задвижващи системи. С въвеждането на новите технически правила през 2026 година управлението на електрическата енергия и интеграцията на двигателя са придобили още по-голямо значение.
"Когато си клиентски отбор, не си приоритет. По отношение на разбирането на характеристиките на двигателя, охлаждането и оптимизирането на интеграцията му ние получихме необходимата информация малко по-късно“, заяви Стела.
Той разкри, че част от софтуерните инструменти, разработени съвместно от Мерцедес и подразделението за двигатели Mercedes HPP, не са били достъпни за Макларън заради защитена интелектуална собственост. Това е наложило британският отбор да разработва собствени решения, което е забавило оптимизирането на задвижващата система.
Проблемите са се отразили особено силно на писти като тази в Баку, където управлението на електрическата енергия има решаващо значение. Стела призна, че Макларън не е успявал да използва пълния капацитет на батерията по дългата права, което е водело до загуба на скорост спрямо конкурентите.
Въпреки затрудненията италианецът отхвърли твърденията, че някои от подобренията по MCL40 са довели до технически регрес.
"Не смятам, че сме направили крачка назад в който и да е момент от сезона. Всеки път, когато въвеждахме подобрения, напредвахме, но съперниците ни също се развиваха. Затова не успявахме да намалим разликата“, подчерта ръководителят на Макларън.
Стела е оптимист за сезон 2027, когато отборът ще разполага с по-добро разбиране на задвижващата система и достъп до инструментите за оптимизация, които са липсвали през настоящата година.
"Оптимист съм за 2027 година. В сравнение с началото на този сезон се намираме на съвсем различно ниво по отношение на използването на задвижващата система. Не можем да приемем, че третото или четвъртото място е достатъчно добро за нас. Амбицията ни е да продължим да бъдем световни шампиони“, категоричен беше Стела.