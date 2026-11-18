Ръководителят на Макларън Андреа Стела обясни причините за колебливото представяне на отбора през сезон 2026 във Формула 1. След две поредни титли при конструкторите британският тим изпитва сериозни затруднения в битката с конкурентите си, но италианският специалист е категоричен, че развитието на автомобила не е спирало и очаква значително по-силно представяне през 2027 година.

В интервю за Motorsport.com Стела посочи, че Макларън е започнал настоящия сезон с приблизително три месеца изоставане в разработката на новия болид MCL40. Основната причина е била оспорваната битка за титлата през 2025 година, която е принудила отбора да продължи развитието на предишния автомобил, вместо да насочи повече ресурси към новия технически регламент.

"Установихме, че в началото на сезона изоставахме с три месеца по отношение на развитието. Това не е оценка, направена впоследствие, а нещо, което бяхме установили още при анализа на работата ни през 2025 година“, обясни Стела.

Според него допълнително предизвикателство е било управлението на вътрешната конкуренция между Ландо Норис и Оскар Пиастри в битката за световната титла. Италианецът призна, че предходната година е била най-натоварената в 26-годишната му кариера във Формула 1, тъй като е трябвало едновременно да поддържа баланса между пилотите и да ръководи техническото развитие на отбора.

Друг съществен фактор е зависимостта на Макларън от Мерцедес като доставчик на задвижващи системи. С въвеждането на новите технически правила през 2026 година управлението на електрическата енергия и интеграцията на двигателя са придобили още по-голямо значение.

"Когато си клиентски отбор, не си приоритет. По отношение на разбирането на характеристиките на двигателя, охлаждането и оптимизирането на интеграцията му ние получихме необходимата информация малко по-късно“, заяви Стела.

Той разкри, че част от софтуерните инструменти, разработени съвместно от Мерцедес и подразделението за двигатели Mercedes HPP, не са били достъпни за Макларън заради защитена интелектуална собственост. Това е наложило британският отбор да разработва собствени решения, което е забавило оптимизирането на задвижващата система.

Проблемите са се отразили особено силно на писти като тази в Баку, където управлението на електрическата енергия има решаващо значение. Стела призна, че Макларън не е успявал да използва пълния капацитет на батерията по дългата права, което е водело до загуба на скорост спрямо конкурентите.

Въпреки затрудненията италианецът отхвърли твърденията, че някои от подобренията по MCL40 са довели до технически регрес.

"Не смятам, че сме направили крачка назад в който и да е момент от сезона. Всеки път, когато въвеждахме подобрения, напредвахме, но съперниците ни също се развиваха. Затова не успявахме да намалим разликата“, подчерта ръководителят на Макларън.

Стела е оптимист за сезон 2027, когато отборът ще разполага с по-добро разбиране на задвижващата система и достъп до инструментите за оптимизация, които са липсвали през настоящата година.