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Ред Бул настоява Никола Цолов да дебютира във Формула 1 през 2027 година

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Според италиански медии ръководството на компанията иска българинът да получи шанс в Рейсинг Булс, докато отборът предпочита да задържи Лиъм Лоусън

ред бул настоява никола цолов дебютира формула 2027 година
Снимка: Startphoto.bg
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Българският автомобилен пилот Никола Цолов може да получи възможност да дебютира във Формула 1 още през сезон 2027. Според информация на италианското издание Automoto ръководството на Ред Бул настоява младият българин да заеме едно от местата в дъщерния отбор Рейсинг Булс.

По информация на медията именно кандидатурата на Цолов е сред причините новият договор на Лиъм Лоусън все още да не е официализиран.

Висшето ръководство на Ред Бул иска да даде възможност на българския талант да се състезава във Формула 1, за да прецени неговия потенциал на най-високото ниво в автомобилния спорт.

От друга страна, ръководителите на Рейсинг Булс предпочитат да запазят Лоусън в състава си, което създава разминаване в позициите относно избора на пилоти за следващия сезон.

Според публикацията в Ред Бул не разглеждат новозеландеца като реална дългосрочна опция за основния отбор. През 2025 година Лоусън получи възможност да бъде съотборник на Макс Верстапен, но загуби мястото си след само две състезания.

Това може да се окаже важен фактор при вземането на окончателното решение за пилотския състав на Рейсинг Булс през 2027 година.

Към момента няма официално потвърждение за бъдещето на Никола Цолов във Формула 1, като евентуалното му привличане остава предмет на обсъждане между ръководствата на Ред Бул и Рейсинг Булс.

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#Формула 1 сезон 2027 # Никола Цолов #Ред Бул

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