Никола Цолов с нов шанс във Формула 1

Никола Цолов ще направи втория си тест с болид от Формула 1, след като получи нова възможност да демонстрира качествата си пред ръководството на Red Bull.

Българският пилот ще бъде зад волана на автомобил на Racing Bulls на унгарската писта „Хунгароринг“ в сряда и четвъртък (11 и 12 ноември), съобщава авторитетното издание RacingNews365, позовавайки се на свои източници в лагера на австрийския концерн.

Изпитанията ще бъдат част от програмата за тестове с предишни болиди (TPC). Според информацията Цолов ще управлява по-стар автомобил на Racing Bulls, задвижван от двигател Honda. Става дума за нова възможност българинът да натрупа ценен опит с техника от най-високото ниво на автомобилния спорт.

Тестът идва в особено важен момент за бъдещето на 19-годишния състезател. Цолов е сред кандидатите за място в Racing Bulls през сезон 2027, а Лиам Лоусън остава един от основните конкуренти за позицията. Според RacingNews365 окончателно решение за пилотския състав все още не е взето.

Българинът вече има опит с болид от Формула 1. На 27 август той проведе първия си тест с Racing Bulls на италианската писта „Имола“, където направи 143 обиколки и измина приблизително 690 километра с VCARB 02.

На 30 октомври Цолов направи и своя дебют в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1. Той замени именно Лиам Лоусън в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити. Българският пилот записа 12-о време и демонстрира впечатляваща скорост, като разликата му спрямо съотборника Арвид Линдблад беше едва 0,126 секунди.

Предстоящите изпитания на „Хунгароринг“ ще дадат на Цолов още възможности да работи с инженерите на Racing Bulls и да покаже потенциала си зад волана на болид от Формула 1.

Според информацията на RacingNews365 дори при евентуално неполучаване на титулярно място през 2027 година българинът може да остане част от пилотската програма на Red Bull като трети състезател, с перспектива за повече тестове и участия в свободни тренировки.

За Цолов това е поредна важна стъпка към голямата цел – място на стартовата решетка във Формула 1.