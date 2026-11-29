Кандидатът за президент на Българската федерация по таекуондо Калоян Бинев призна, че след убийството на баща му, централата е загубила много.

Синът на Слави Бинев възнамерява да наследи баща си на поста, като цели да постигне още по-големи резултати.

"Българското таекуондо загуби абсолютно всичко в лицето на моя баща. Той беше гръбнакът, лостът и мозъкът на всички успехи. В момента се случват грозни неща. Той не допускаше да се случват такива дейности. Кандидатът за президент Димитър Михайлов е част от управлението на г-н Бинев. В момента се казва, че за лошите неща е виновен баща ми, а за добрите, че успехът е взаимен", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Вицепрезидентът на федерацията Христо Георгиев е заявил, че федерацията има задължения в размер на 2 млн. евро.

"Когато се сменя едно правителство, има един вакум откъм финансиране. Семейството ми финансираше част от мероприятията. Задълженията на федерацията са и към семейството ми. Ако ме изберат за президент, започвам директен разговор с хората, към които са задълженията. Искам да се обезпечат клубовете и да им помогна с финансирането. В момента националните състезатели не са на граждански договор, а на трудов", добави Бинев.

Синът на досегашният президент не разбира какви са претенциите на другия кандидат за президентския пост Димитър Михайлов.

"Мисля, че досегашният модел на управление бе изключително печеливш, Не съм виждал друга федерация, в олимпийски спорт, да се развива толкова скорострелно. От другия лагер искат прозрачност. Те не са подали жалби срещу устава, с който са несъгласни. Именно те са гласували, за да го приемат. В момента не страдат клубовете, а националният отбор", допълни Бинев.

Българската федерация по таекуондо освободи треньора Фарзад Золгхадри, но Бинев планира да го върне в България.

"Ако спечели изборите, ще върна Фарзад Золгхадр. Искам да създам екип, който да работи за всички. Кимия Ализаде е най-добрият ни състезател. Нейният договор ще бъде преразгледан, защото сегашният й договор е дело на баща ми. Искам нещата да вървят напред и да се постигат повече резултати", категоричен е Бинев.

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