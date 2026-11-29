И в следобедните часове остава предупреждението с жълт и оранжев код за снеговалежи, силен вятър и опасност от поледици в цялата страна, както и за бyрно морско вълнение.

Ще продължи да вали интензивно в Рило-Родопската област.

От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и преспи. Максималните температури ще бъдат между минус 4° и 5°, в София минус 3°, по Черноморието между 1° и 4°. Ще духа умерен, в Източна България – силен вятър от североизток.

Утре сутрин минималните температури ще се понижат значително, ще бъдат между минус 9° и минус 4°, в София около минус 7°.

Предупреждение за опасност от поледици е обявено утре в почти цялата страна. Валежи от сняг ще има главно в планинските райони, като по-интензивни ще са в района на Странджа.

Ще духа силен вятър от североизток, с който ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София около минус 4°, малко по-високи по Черноморието.

И в планините ще духа силен североизточен вятър. Остават условията за виелици и навявания по проходите, както и за измръзване.

Във вторник вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат значително, на отделни места ще са до минус 16° , минус 18°.

Дневните температури също ще остават под нулата, най-ниски ще са в Северозападна и Централна Северна България, до минус 8°.

През втората половина на седмицата ще започне бавно затопляне, но ще остане по-студено от обичайното за периода. Вероятността за валежи е малка.

Към сряда-четвъртък вятърът ще отслабне още, в западната половина и ще стихне, но по-късно ще се ориентира от северозапад и ще започне да се усилва. В Източна България ще остане умерен и силен от североизток.