Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол Любомир Минчев бе сред гостите в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Дни след победата над Дания, дошла драматично в последните секунди, специалистът отново сподели, че не е останал доволен от показаното от националите.

„Винаги в спорта най-важното е да победиш. Успяхме да го направим, не показахме най-добрата си игра, според мен даже доста лошо играхме. Тази сутрин пак гледах 15 минути от мача. Нека някои неща да оставя за следващия прозорец, когато има“, каза Минчев.

Селекционерът добави и от какво е доволен.

„От победата, беше добър празник, независимо че играхме по-слабо, начинът по който спечелихме с последното нападение, тази емоция остава в публиката, залата беше пълна и според мен това е последното нещо, което е останало в хората. Повечето от феновете не разбират от баскетбол, но е останало виждане и разбираме, че не сме направили най-добрия си мач“, добави треньорът.

Минчев изрази надежди, че очаква същата енергия и при следващия мач на националите ни на 25 февруари.

„Не само в България феновете са това. Когато любимият отбор печели - повечето негативни неща се забравят. Атмосферата в следващия двубой ще бъде по-голяма, както и залогът. Днес очаквам Румъния да победи Дания и тогава в директния двубой да се реши кой може да направи три победи. В момента ние сме в най-добрата изходна позиция. Ако Дания днес победи е по-добре за нас, но никога не съм разчитал някой друг да свърши нашата работа. Ние трябва да играем и да си свършим нашата работа“, категоричен е селекционерът.

Специалистът сподели и как е убедил Александър Везенков да играе за националния отбор, предвид натоварената програма с клубния му тим Олимпиакос.

„Не съм убеждавал никого, той си изрази желание още когато излезе календарът на Евролигата. Не се е налагало да говоря, да го моля. 15 дни преди мача (с Дания) бях в Гърция и двамата (с Коди Милър-Макентайър) потвърдиха участие, не съм водил никакви разговори да ги моля. И двамата имаха желание. Календарът на Евролигата е проблем за всички национални отбори. Това е сериозен проблем за националните отбори и за самите играчи. Това не е така отсега. Преди 10 години беше същото“, добави Минчев.

Селекционерът сподели също, че е убеден в участието на Везенков в решителните битки през февруари срещу Румъния и Дания.

„Стига всичко да е наред с него, той винаги е играл. Не сме говорили за следващия път, това нещо не стои, при нас поне. Негово е желанието е да играе за националния отбор, стига да е здрав 100% ще дойде“, завърши Минчев.

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