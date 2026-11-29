Българският ултраплувец Теодор Цветков цели да постави световен рекорд, като ще завърши поредицата си от плувания в екстремни условия на седем континента.

За целта обаче плуванията трябва да се състоят при съответни условия.

"Условията са четири - надморската височина да бъде над 2440 м, водата да бъде под 2 °C, да плуваш 2 км или да плуваш на -15 °C външна температура. Налице трябва да бъде един от четирите критерия. Ще плувам 2 км", сподели той в интервю за предаването "Отблизо".

Плувецът е първият българин, преодолял разстояние от пет километра в Мъртво море. С постижението си русенецът се включи в инициатива, насочена към опазването на един от най-необикновените природни обекти на планетата.

По-рано през годината той завърши успешно престижното изпитание Ice Sevens, превръщайки се в шестия човек в света, преплувал ледена миля на всеки от седемте континента във вода с температура под 5°C.

"Като влезеш във водата изпитваш болка. Трябва да се съсредоточиш на всяко загребване. Броиш дължините, за да не забравиш до къде си стигнал. Болката е подобна на болките от студеното време през зимата. Болките са на различни места и се изместват по тялото. Досега не ми се е случвало да крампирам", допълни състезателят.

Теодор Цветков е и трикратен рекордьор на Гинес, като през годините съчетава екстремните си спортни постижения с благотворителни и екологични инициативи. Основна част от неговата дейност е насочена към опазването на световните водни ресурси и насърчаването на отговорното отношение към природата.

Вижте цялото интервю във видеото.