Червен код за опасно време е в сила по Южното Черноморие, а морското вълнение достига 6 бала. Бурята нанесе сериозни щети по крайбрежната инфраструктура в Бургас и Несебър. Обилният снеговалеж и силният вятър оставиха населени места без електрозахранване, а придвижването по основни пътни артерии в областта е затруднено.

Морето продължава да връхлита сушата с огромна сила. Вълните преминаха над предпазната стена на велоалеята между Бургас и квартал „Сарафово“, заляха настилката и изхвърлиха върху нея множество камъни.

На плажа в Бургас вълните достигнаха около 6 метра височина. Морската вода навлезе 25 метра навътре в плажната ивица, като наводни част от заведенията.

Сериозни са щетите и в Стария Несебър, където мощните вълни разбиха цели участъци от крайбрежната алея, изтръгвайки паветата от основата им.

Тежка е обстановката и във вътрешността на областта. Силният вятър и снеговалежът образуваха значителни снегонавявания, а 13 населени места в общините Айтос и Руен са без ток. Стихията край морето остави след себе си разрушения и тревога сред хората.

Заради заледявания автомагистрала „Тракия“ между Бургас и Карнобат, както и пътят за Варна между Несебър и Обзор бяха затворени за камиони над 12 тона.