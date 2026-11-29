Червен код за опасно време е в сила по Южното Черноморие, морското вълнение достига 6 бала
Червен код за опасно време е в сила по Южното Черноморие, а морското вълнение достига 6 бала. Бурята нанесе сериозни щети по крайбрежната инфраструктура в Бургас и Несебър. Обилният снеговалеж и силният вятър оставиха населени места без електрозахранване, а придвижването по основни пътни артерии в областта е затруднено.
Морето продължава да връхлита сушата с огромна сила. Вълните преминаха над предпазната стена на велоалеята между Бургас и квартал „Сарафово“, заляха настилката и изхвърлиха върху нея множество камъни.
На плажа в Бургас вълните достигнаха около 6 метра височина. Морската вода навлезе 25 метра навътре в плажната ивица, като наводни част от заведенията.
Сериозни са щетите и в Стария Несебър, където мощните вълни разбиха цели участъци от крайбрежната алея, изтръгвайки паветата от основата им.
Тежка е обстановката и във вътрешността на областта. Силният вятър и снеговалежът образуваха значителни снегонавявания, а 13 населени места в общините Айтос и Руен са без ток. Стихията край морето остави след себе си разрушения и тревога сред хората.
Заради заледявания автомагистрала „Тракия“ между Бургас и Карнобат, както и пътят за Варна между Несебър и Обзор бяха затворени за камиони над 12 тона.
Димитър Ташев, собственик на заведение: "Сега ще ни залее пак и никой нищо не прави. Залива ни и пак наново си правим заведенията и работим, защото няма кой да направи диги.
- БНТ: Имате ли щети?
- Да, започна да влиза водата. Ще ги оценим утре."
Теодора Димитрова: "Все по-силно са вълните. Виждам, че и заведенията са залети. Доста голяма мощ, доста голям енергия се изсипва. Наистина е страшно."
Костадина: "Сега е малко страховито. Не е добре да се ходи близо до морето."