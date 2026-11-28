Организирана е медицинска евакуация за български граждани, пациенти в болница Норд в Марсилия, Френска република. Министър Катя Ивкова е в постоянен контакт с български граждани, пострадали при инцидента във Франция и намиращи се в болница Норд, Марсилия, Френска република.

Извършена е необходимата координация между Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната и Министерство на външните работи за организиране на медицинската евакуация.

Дипломатическите и консулските представители на България във Френската република оказват съдействие и координация на място. Министър Ивкова поддържа постоянен контакт и с тях за своевременна реакция.