По информация на Генералното консулство на България в Лион към момента трима български граждани се намират в болнично заведение. Двама от тях са под лекарско наблюдение, съобщиха от МВнР.

Един от пострадалите е настанен в реанимация с травма на главата. Той е в съзнание и контактен. Другият е с лека травма и е пожелал да остане под наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан вчера. Третият гражданин е придружител и не е под лекарско наблюдение.

На място са генералният консул на България в Лион и полицейското аташе от Париж, които следят развитието на случая и оказват съдействие.

Предстои лекарски преглед на пострадалите, след който се очаква да бъде дадено становище относно тяхното състояние, възможността за изписване и пътуване, както и евентуалното извеждане на пострадалия от реанимация.

Пострадалият, който е в реанимация е контактен, допълват от МВнР.