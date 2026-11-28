От днес до 11 януари се пуска движението в тръбата за София на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, която е затворена за ремонт, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В тръбата за София в момента се извършва основен ремонт, но ремонтните дейности ще бъдат замразени до 11 януари, за да може пътуващите за Северна България през празниците да преминават без ограничения по автомагистрала „Хемус“.

Предвид метеорологичните условия през днешния ден е необходимо шофьорите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно, допълват от пътната агенция.

Те призовават водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна. Блокирането на движението от коли, които не са подготвени за зимния сезон, затруднява пътуването на всички останали и работата на снегопочистващата техника.

Добре е пътуващите да използват навигационни приложения, тъй като в тях се подава своевременна информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg , както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.