Мащабна доброволческа акция по залесяване се провежда в Каблешково. Тя се организира от община Поморие и доброволци под надслов “Да посадим бъдещето заедно”. В рамките на инициативата ще бъдат засадени близо 2000 дръвчета, което е част от глобална кауза за засаждане на 1 милион дръвчета по света.

Намираме се на около километър от населеното място, където е сборният пункт на доброволците. Очаква се те да пристигнат след около час. Преди малко пристигнаха и част от дръвчетата, които предстои да бъдат засадени днес.

Ивайло Душев, кмет на Каблешково: "Избрахме го това място, понеже почвата отговаря на тези дръвчета - Атласки Кедър, който ще засадим. След това инициативата разбира се е на господин Иван Алексиев, кмет на Поморие, с помощта на кметство Каблешково и "Кроношпан". - Колко доброволците се включат в днешната инициатива? Надявам се вчера в този прекрасен ден, когато отхвърлихме повечето от работата, за днеска оставам по-малко, но се надявам, че те имат желание и лошото време няма да ги спре, понеже пък леко приросява. Това е по-добре за дравчетата, им дава по-голям шанс да се захванат всичките."

Петър Дишков от фондация "Кроношпан": "За всички доброволци е осигурено най-важното. Това е дъждобран за днешния ден, ръкавички, ще има и подкрепа под формата на вафли, на солено, но най-вече фиданки и подготвени предварително дупки, така че да може бързо да отвърлим работата. "Атлаският кедър" е един сравнително бързо растящ дървесен вид, е доста устойчив, така че след 8-10 години тук може би вече имаме една така добра гора. За доброволците, които днеска не успят да се включат, нека да имат търпение. На пролет ще организираме отглеждане, така че ще могат и тогава да се включат."

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