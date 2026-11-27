От 4 декември по кината тръгва новия филм „Черни пари за бели нощи“. Тази вечер в кино "Люмиер" бе предпремиерата на лентата. Режисьори са Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Световната премиера на „Черни пари за бели нощи“ се състоя в основния конкурс на 60-ото издание на фестивала в Карлови Вари.

Филмът е копродукция на „Абраксас Филм“, „Граал Филмс“ и Българската национална телевизия, Гръцката национална телевизия и Гръцкия филмов център и се реализира с подкрепата на „Националния филмов център“ и „Евроимаж“.

„Черни пари за бели нощи“ проследява историята на съпрузите Марина и Гоша – медицинска сестра и железопътен диспечер, които години наред вземат дребни подкупи, за да спестят пари за мечтаното си пътуване до Санкт Петербург. Когато обаче Русия напада Украйна, туристическата агенция изчезва с всичките им спестявания.

Петър Вълчанов, режисьор: "Можем да кажем, че е филм за самозаблудата, в която живеем в момента, но и за силата на любовта, и в крайна сметка за това, че човек достойно трябва да застане и да приеме истината." Кристина Грозева, режисьор: "Филмът поставя важни въпроси, за това, доколко трябва да позволяваме фантазиите и делюзията да ни подвеждат от една страна и доколко реални и релевантни са мечтите, които имаме и възможно ли е на всяка цена да бъдат осъществени."

В главните роли са Таня Шахова и Иван Савов.

"- БНТ: Научават ли каква е цената на компромиса вашите герои? - Таня Шахова, актриса: Не знам дали го научават, защото на моето поколение, така да се каже, жертвите, всъщност им се струпват изводите, а не достигат до тях, но се надявам, че публиката поне ще достигне." Иван Савов, актьор: "Взех награди две за тази роля - една в България и една в Китай, винаги като работя с Пепи нещата са интересни."

БНТ е копродуцент на филма.

Екатерина Ламбринова, "ТВФ – Студия "Екран", БНТ: „Черни пари за бели нощи“ е безпощадна сатира на българското общество и колкото е остра, толкова е и смешна. За БНТ е чест, че е копродуцент на този филм, това е част от мисията на обществената медия да подкрепя силния глас на новото българско кино."

Филмът тръгва по кината от 4 декември.



