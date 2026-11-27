Най-важното, което трябва да се опитваме да обясняваме на хората с увреждания е, че всичко, което правим е с цел да осигурим по-добра и по-качествена грижа, достатъчно средства, но и качествена грижа и ефективност на финансовия ресурс, с който разполагаме. Това каза в "Още от деня" социалният министър Наталия Ефремова за реформата в системата на ТЕЛК-овете.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Не става въпрос за намаление на средствата, става въпрос за преглед на законодателството и намиране на по-добър начин, по който да насочим и ресурса, и подкрепата към хората с увреждания."

По думите на министъра само през тази седмица е имало 3 акции на МВР, при които са установени много "меко казано нерегламентирани практики".

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Това означава, че всъщност има кражба от парите на хората с увреждания. Това е най-лошата практика, която можем да видим."

Всички институции работим в ясен синхрон и това беше разпоредено директно от министър-председателя - да показваме фалшивите ТЕЛК-ове, да показваме мерките, които се взимат и съответно след това да предприемем мерки да подобрим законодателството, така че то да работи за хората, допълни Ефремова.

Според социалния министър, идеята е цялото законодателство в областта да бъде пренасочено в нова философия.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Не човекът с увреждане да е пасивен получател, а той да бъде активен в начина, по който се осигурява по-независим живот, когато е възможно, или ние му осигуряваме по-добра и по-качествена грижа."

Ще има и нови разговори за възнагражденията на личните асистенти, които предизвикаха недоволството на хората с увреждания:

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Ще направим с националните организации и представителните организации най-за хората с увреждания, ще направим много подробен, внимателен преглед, който не е фокусиран специално върху възнаграждението на личните асистенти, по-скоро ще е фокусиран върху оценката на нуждите на хората с увреждания и как по-добре да насочваме подкрепата за всеки един отделен човек. Защото не е важно какво не можеш да правиш. Важно е да оценим функционалните възможности на човека, дори когато има дефицити."

Може ли да се даде гаранция, че хората, които имат пожизнени телкове, нямат да бъдат подлагани на масово преосвидетелство, не преиздаване на тези телкове? Това е една тема, която смути тези хора и за това искам да ви попитам сигурно ли е, че каквото и да се променя, този за който се знае, че има 100% телк, той просто няма да бъде каран да минава цялата бюрократична машина.

Наталия Ефремова беше категорична, че няма да се прави преоценка не само на пожизнените ТЕЛК-ове, както и на всички издадени до момента медицински експертизи:

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Пак казвам, по-скоро ще се направи една оценка на това, каква подкрепа точно за конкретния човек е необходима. И тук е важно да се каже, единствените, които ще загубят някакви привилегии, това са хората, за които ще бъде открито и доказано, че техният ТЕЛК е фалшив. В никакъв случай няма да подложим хората с увреждания на ново преминаване през такава медицинска инспекция."

По повод протестите на социалните работници, министърът обясни:

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Без съмнение, когато говорим за служителите в системата на Министерство на труда и социалната политика, не само дори социалните работници, всички техни искания са основателни, тъй като възнагражденията им много често са относително по-ниски в сравнение с другата част от администрацията. Но, така или иначе, техните искания са, ако е възможно, на всички поравно да се увеличи възнаграждението, както казахте вие с 350 евро. Аз мисля, че по-справедливото е да има едно увеличение с определен процент на възнагражденията, защото, все пак съгласете се, че работата на един младши служител в сравнение с един директор или началник отдел е свързан с различни отговорности и еднакво повишаване на възнагражденията може би не е най-справедливото решение."

Министър Ефремова изрази увереност, че въпреки критиките от страна на Брюксел, че страната ни харчи прекалено много, бюджетът за социални плащания няма да претърпи промени между първо и второ четене.

Вижте целия разговор във видеото