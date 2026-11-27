Работодателите трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите през студения период на годината. Това припомнят от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по повод прогнозите на НИМХ за неблагоприятни климатични явления - червен и оранжев код за валежи.

В тези случаи може да се наложи промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при неблагоприятни климатични условия, промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието, по-чести почивки, които се прекарват в помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

На работниците трябва да се предоставят подходящо работно облекло и лични предпазни средства, както и топли напитки.

От Инспекцията по труда напомнят, че трябва да се осигурят наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

Температурата на въздуха в закрити помещения през студения период на годината трябва да варира от 16 до 23 градуса, в зависимост от типа работа, която се извършва.

Практиката на ГИТ е показва, че при работа на открито работодателите се съобразяват с условията и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие. Най-често те променят работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира.

При неосигурени здравословни и безопасни условия на труд работещите могат да подават сигнали на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/

Главната инспекция по труда разполага и с национален телефон 0700 17 670 за консултации и подаване на сигнали.