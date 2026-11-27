Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания след ожесточените сблъсъци на стадиона „Велодром“, в които са участвали привърженици на „Олимпик Марсилия“ и при които са пострадали фенове на „Левски“, съобщават Франс прес и „Фигаро“.

„Едното разследване е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди (с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение), извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб“, уточнява прокуратурата в отговор на запитване на Франс прес.

Отделно е образувано второ разследване „за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“.

Снимки: БГНЕС

Инцидентите започнали около десет минути преди началото на мача вчера вечерта, когато стотици привърженици на „Олимпик Марсилия“ напуснали Южната трибуна и се насочили към трибуна „Жан Буен“ – една от страничните трибуни на стадион „Велодром“, където обичайно се настаняват и официални лица и представителите на медиите.