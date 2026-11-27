Бившият член на Надзорния съвет на Левски Петър Ганев е на мнение, че Олимпик Марсилия трябва да получи максимално по строгост наказание, след сблъсъците на стадион "Велодром" преди мача между домакините и Левски от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Инцидентите започнаха около десет минути преди началото на мача, когато стотици привърженици на Олимпик Марсилия напуснаха Южната трибуна и се насочиха към трибуна "Жан Буен" – една от страничните трибуни на стадиона, където обичайно се настаняват и официални лица и представителите на медиите.

"Това, което ядосва най-много е това, че феновете са бити на място, на което не предполага това да се случи. Един от хората в болница е пътувал със самолета на отбора. УЕФА ще работи по две линия за два различни типа наказания. Левски е бил глобяван за нещо вдигнато или показано. Друга степен на нарушение е някой да започне да налага феновете с предмети, с които се предполага, че не би трябвало да влезе на този мач. Провокациите са от предния ден.", сподели Ганев в интервю за предаването "Още от деня".

Той се надява акцентът да остане върху ексцесиите на трибуните и да се избегнат странични политически или социални коментари и оценки.

"Ние не водим война между България и Франция или дебат за хората в Марсилия. Дебатът е дали това може да се случи на стадиона. Клубът-домакин трябва да бъде наказан максимално жестоко. Левски е наказван за заети пътеходи, а тук имаме бой над хора. Дали ръководствата са били достатъчно остри, в желанието си мачът да бъде прекратен", пита Ганев.

Бившият член на Надзорния съвет на клуба постави под въпрос реакцията на ръководството на "сините" преди и по време на мача.

"Нека не провокираме реакция, която да отиде отвъд това, което трябва да правим. Нека търсим отговорност там, където трябва. В управлението на Левски може да се търси отговорност за дествие или бездействие. Доста директори има в Съвета на директорите, само един е българин и всички знаем кой е той", допълни един от акционерите в клуба.

Вижте цялото интервю във видеото.