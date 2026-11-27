Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов присъства на откриването на нова спортна зона за катерене и баланс в Ямбол. Съоръжението е с площ от 440 кв. метра и е изградено с близо 316 хил. евро, осигурени по програма на Министерството на младежта и спорта.

Керязов посочи, че моментът е емоционален за него, тъй като проектът е започнат от времето, когато той беше заместник-кмет на Община Ямбол в екипа на кмета Валентин Ревански. Министърът пожела на децата да използват съоръженията не само за да развиват физическите си качества, но и за да изграждат приятелства.

Министърът подчерта, че Ямбол показва отношение към спорта и към младите хора и посочи града като пример, с който се гордее. Той заяви, че специалното му отношение към Ямбол ще продължи независимо от заеманата от него длъжност.

„Разбира се, не за сметка на другите градове“, каза Енчо Керязов.

Kметът Валентин Ревански припомни, че развитието на спорта и обновяването и изграждането на спортна инфраструктура са сред основните приоритети на общинското ръководство още от началото на работата му преди седем години.

„За нас е изключително удоволствие днес да бъдем заедно, за да открием още едно открито пространство в Ямбол за спорт и активен начин на живот“, заяви той.

Ревански изрази благодарност към Министерството на младежта и спорта, и лично към министър Енчо Керязов, за подкрепата за ямболския спорт. По думите му новата зона е още една важна стъпка в създаването на повече възможности за децата и младите хора да спортуват и да развиват способностите си.

„Скъпи деца, ползвайте активно новата зона. Използвайте отговорно и я пазете, защото за всичко изградено и за всичко направено стоят изключително много усилия и труд на много хора“, призова кметът.

„Не е важно само финансирането, за да бъде нещо успешно. Още по-важно е как ще се използва тази площадка и от колко деца ще бъде използвана“, отбеляза спортният министър.

На откриването присъстваха също заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова, областният управител на Ямбол Георги Чалъков и заместникът му Славомир Иванов, председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков, заместник-кметовете Диана Димитрова и Васил Александров.

Специален гост бе и Ивилин Маджаров, който заедно с Елена Михайлова завоюваха историческата първа световна титла за България във възрастовата група 11–12 години в новата дисциплина смесени синхронни скокове на шампионата в Нандзин, Китай.

„Не всеки може да стане световен шампион, както е Ивилин, но всеки трябва да стане един достоен български гражданин, да се гордее с България, да се гордее със своя град и да уважава своите приятели и своите колеги“, каза още спортният министър Енчо Керязов.

Спортната площадка разполага с три вида съоръжения за катерене, наречени боулдъри, с височина от 2,3 до 3 метра и различна степен на трудност. Изградени са също съоръжения за баланс – топка и мрежа, както и слаклайн – лента за баланс с дължина над четири метра, монтирана на височина 45 сантиметра от земята.

Новата зона допълва спортната инфраструктура около Градския парк, където в непосредствена близост през 2024 г. бе открит и скейт паркът за любителите на екстремните спортове, отново с финансиране от спорното министерство.

В Ямбол министър Керязов коментира пред БТА и случая с нападнатите български фенове на мача между Олимпик Марсилия и Левски. Спортният министър категорично осъди случилото се и заяви, че спортът трябва да събира, а не да разделя.