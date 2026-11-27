Спортът трябва да събира, а не да разделя хората. От министерството на младежта и спорта категорично осъждаме подобни прояви на насилие. Това заяви в Ямбол министър Енчо Керязов относно проявите на физическата агресия над български футболни фенове по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски.

"Това, което се случи в Марсилия е недопустимо. Надявам се хората, които са извършили това деяние, да получат своето наказание. Спортът трябва да събира хората, независимо че са в противоположни отбори, конкуренти. Спортът трябва да обединява хората и да ни радва. Българското правителство вече предприе необходимите мерки", каза още спортният министър.

Той посочи защо срещата не е била прекратена.

"Доколкото разбрах от Българския футболен съюз, това не е било в правомощията на нашия отбор, други хора са вземали решенията там на място. От тяхна страна, получих информация от външно министерство, че не са прекратили мача, за да предотвратят по-големи последствия и по-голямо напрежение на стадиона", допълни Керязов.

Министър Енчо Керязов и заместник-министърът Мария Цветкова са на посещение в Ямбол по повод официалното откриване на нова спортна площадка за катерене, изградена с финансиране по програма на спортното министерство.