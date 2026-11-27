Американецът Иля Малинин подобри световния рекорд на сънародника си Нейтън Чън за оценка в кратката програма на турнира Гран При по фигурно пързаляне в японската столица Токио, демонстрирайки развитието си в компонента артистичност през последните месеци.

Трикратният световен шампион получи 114,81 точки, с което надмина рекорда на Чън от 113,97, поставен на Олимпийските игри в Пекин 2022. Той изпълни два четворни скока в програмата си.

Предишният най-добър резултат на Малинин беше 111,29, но 21-годишният фигурист прекара голяма част от извънсезонния период, фокусирайки се върху представянето, уменията си и музикалната интерпретация, за да съответстват те на техническите му качества.

Втори до момента на надпреварата в Токио е представителят на домакините Шун Сато с 96.78, а третата позиция заема Кевин Аймос (Франция) с 94.15.

При жените начело в класирането след кратката програма е световната вицешампионка Моне Чиба (Япония) със 77.12 точки, при танцовите двойки водят Емилеа Зингас и Вадим Колесник (САЩ) с 83.16, а при спортните двойки световните шампиони Минерва Хазе и Никита Володин (Германия) със 75.21 точки.