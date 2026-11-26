Поредицата „Спортните таланти на България“ продължава по БНТ 3 в събота, 28 ноември, от 19:30 ч. с документалния филм, посветен на най-успешния български състезател по ски скокове – Владимир Зографски. Филмът с автор Борил Гочев, проследява житейския и спортен път на Владимир Зографски от Самоков до световната сцена.

Разговаряме с Борил Гочев, за да разберем повече за снимачния процес по филма и какво да очакнваме от него.

Как се роди идеята Владимир Зографски да е част от поредицата?

Когато говорим за зимни спортове, няма как да се пропусне някой като Владимир Зографски, особено след последните му два сезона в Световната купа. А да не говорим, че след като се взе решение той да е един от героите в поредицата, Влади направи още по-невероятни неща – качи се на подиума в Лахти, а освен това записа и исторически резултат на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 с 10-ото си място на голямата шанца.

В какво се крие предизвикателството да правиш филм за известен и успешен български спортист?

Може би най-трудната задача е филмът да се хареса на главния герой, защото той най-добре познава самия себе си. За голяма част от зрителите в началните минути това ще бъде ски скачачът Владимир Зографски. Искрено се надявам обаче, че в края вече ще са се запознали с човекът Владимир Зографски

Като предизвикателство или като късмет приемаш ти да си автор на филма?

Ако трябва да съм честен, и двете. Спомням си как като дете съм гледал негови състезания и искрено съм се вълнувал от неговото представяне. От тази гледна точка е късмет и донякъде сбъдната мечта да се срещнем лично. И тъй като голяма част от зрителите не са имали тази възможност, моя е отговорността да им предам чрез разказа посланията на Влади, както и какъв човек е той.

Каква е идеята на филма и на поредицата изобщо?

В това издание на поредицата тя е насочена изцяло към представители на зимните спортове и може би основната идея е чрез техните истории да се опитаме да вдъхновим децата. За никого не е тайна, че условията в България са далеч от перфектните и въпреки това ние имаме атлети на световно ниво. Техните истории трябва да служат като пример и вдъхновение за всички нас, защото доказват, че мечтите се сбъдват стига да си готов да преминеш през редица изпитания.

Какви бяха очакванията ти преди да започнеш работата по филма и оправдаха ли се те?

Аз самият не познавах Владимир Зографски като човек. И в началото имах известни притеснения до каква степен той ще откликне на нашите идеи. Още от първия момент, в който се срещнахме обаче мога да кажа, че той и треньорите му подходиха с такава отдаденост, че беше истинско удоволствие да прекараме толкова време с тях. Така че очакванията ми мога да кажа, че бяха не просто оправдани, а надхвърлени многократно.

Лесно ли протече комуникацията с него?

Интересното в случая е, че първият ни разговор по темата беше още през месец март. По-сериозните ни разговори обаче бяха през месеците август и септември. Заради участието на Влади в националния отбор на Германия обаче имаше моменти, в които и самият той не можеше да се ангажира с конкретен период, в който ще може да се срещнем. Когато и тази въпросителна отпадна, веднага се разбрахме кога да проведем снимките, като искам да отбележа, че самият той предложи това да се случи в Полша, тъй като самият той вярваше, че това е правилната дестинация.

Как премина първата ви среща?

В интерес на истината дори нямахме време за „среща“, а почти веднага пристъпихме към работата. Самият той има строг график за тренировки и това, което изключително много ме впечатли е, че той и треньорите му казаха директно: „Сега влизаме във фитнеса, после се качваме на шанцата, вие просто ни кажете какво искате“. И в действителност след 5 минути с оператора Асен Цветков бяхме във фитнес залата с камерата, а Влади се усмихваше пред обектива, докато загряваше на бягаща пътечка.

Къде се проведоха снимките по филма?

Имахме възможност в рамките на пет дни да бъдем в едно от най-емблематичните места за ски скокове в Европа – Закопане, Полша. Самият Зографски понастоящем живее там със семейството си, така че имахме щастието той да ни бъде гид, така да се каже. Заради атмосферните условия в един от дните снимахме във Висла на шанцата, която носи името на легендарния Адам Малиш. И двете съоръжения бяха нещо, което с Асен не бяхме виждали досега и се надявам, че чрез неговите кадри в действителност ще успеем да пренесем зрителите в Полша.

С кои хора се срещна и кои участват във филма?

Тук няма да изброявам всички, тъй като сме запазили и няколко изненади. Разбира се, бащата на Владимир – Емил Зографски има важна роля. Разговаряхме с няколко души от Българска федерация ски. Не бива да забравяме колегата журналист Иван Чешанков. Но най-колоритната личност си остава Вихрен Димитров, който организира групи с фенове от България, които пътуват из Европа, за да подкрепят Влади по време на състезанията.

С какво са интересни те и как те обогатяват филма?

Всеки един от тях има своите лични истории с Влади. Това всъщност е много ценно, защото виждаме различни погледи върху историята на Зографски. Може би най-важна обаче е тяхната оценка за него като човек.

Кое е най-странното или неочаквано нещо, което ще видим във филма?

Ако издам нещо, може би филмът няма да ви бъде толкова интересен.

Какъв Влади Зографски ще видим?

Скромен, искрен, и вярващ, че най-доброто престои.

Какво не знаем за него?

Че зад образа на атлета Владимир Зографски стои един много скромен и приветлив човек. Изключително отдаден баща, който след тренировка първата му задача е да прибере децата си от училище или детска градина. А както вече казах най-точната оценка за него, я дават останалите персонажи във филма.

Ще научим ли от филма за неговата най-голяма мечта?

Гледайте докрая, за да разберете!

Промени ли се мнението ти за Зографски в хода на снимките?

Със сигурност, уважението ми към него като спортист се повиши неколкократно. А най-ценното поне за мен е, че имах възможността да опозная и човека Владимир Зографски, за когото мога да кажа единствено позитивни неща.

Ще успее ли продукцията да промени нашето мнение за неговия образ като спортист, а и като човек?

Ако успеете да опознаете човека Владимир Зографски, сигурен съм, че това ще промени към още по-добро представите ви за спортиста.

Кои хора стоят зад филма?

Вече на няколко пъти споменах оператора Асен Цветков, но основна заслуга за лентата в завършения ѝ вид носят режисьорът Йоанна Капанова и монтажистът Радосвета Петрова. Има и няколко сегмента, в които ще чуете гласа на легендарния Петър Василев, който дълги години коментираше състезанията по ски скокове в ефира на БНТ. Неговият неповторим тембър има своята специална роля във филма.

Реплика от него или друг участник във филма, която няма да забравиш.

Това, което няма да забравя със сигурност е цялостното преживяване около филма. С времето започнах да оценявам всяка една среща, а покрай този филм не бяха една или две, като от всяка една ще ми остане някакъв спомен.

Как се стигна до заглавието и защо се казва така?

Още в началото имах желание Влади да присъства в заглавието, тъй като това е неговата история. А тя определено включва и много време, прекарано във въздуха. Така, някак логично се роди и “Air Влади“. Но освен полетът като част от спорта, смятам, че трябва да гледаме на него и като метафора за неговия път към високите и наглед недостижими цели.

Какво да очакваме от филма и какво да не очакваме?

Очаквайте история, която доказва, че вятърните мелници все пак могат да бъдат победени. Но не и точна рецепта за това – нея всеки от вас ще трябва да я открие сам.