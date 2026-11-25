Звездата на световния ММА Дакота Дичева бе специален гост на семинар в София. Десетки състезатели и любители на бойните спортове от цялата страна посетиха събитието специално, за да се срещнат с нея.

В открита тренировка Дичева демонстрира различни техники и даде насоки на младите бойци. Тя сподели, че за нея е привилегия да участва в подобни събития.

„Казаха ми, че хора от цялата страна са дошли за да се срещнат с мен. Бях малко притеснена да водя демонстрацията, тъй като самата аз все още се уча. Не съм перфектна и възприемам себе си като една от тях“.

Световната шампионка отправи и послание към своите фенове.

„Мерси много на моите фенове. Искам да дойда пак тук в България с мояте кола. И да, ще се видим скоро“, добави Дичева.

Дакота Дичева ще бъде специален гост на MAXFIGHT 67 след три дни в Бургас.

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