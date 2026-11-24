ММА звездата Дакота Дичева бе специален гост на Спортното училище "Ген. Владимир Стойчев" в София. Дичева е световна шампионка на Professional Fighters League (PFL) за 2024 г. в категория „муха“. Тя продължава да впечатлява с представянето си, като до момента няма загуба в професионалната си ММА кариера.

Заедно с нея бе и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова.

Те получиха като подарък от ръководството на училището книгата „70 години слава. Фотосвидетелства за един световен клубен феномен".

Директорът на Спортното училище Борис Борисов сподели за визитата в профила си в социалните мрежи.

"Днешният ден ще остане паметен в историята на СУ „Ген. Владимир Стойчев“! Наш специален гост бе Дакота Дичева – изключителна спортистка, покорила световните върхове в ММА и превърнала се в символ на непоколебимост и шампионски дух.

Световна шампионка, непобедима в професионалната си кариера, Дакота е личност, която пише история в световния спорт и достойно прославя името на България.

Нейното гостуване в нашето училище е изключително вълнуващо и вдъхновяващо събитие за младите ни спортисти. Тя е пример за силата на човешкия дух, непримиримостта, дисциплината и всеотдайността, с които се постигат дори най-смелите мечти.

Сред специалните ни гости бе и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова – още една изключителна личност, донесла национална гордост и признание на България.

Присъствието на две толкова значими фигури в света на спорта е истинска привилегия за нашето училище и безценно вдъхновение за бъдещите поколения шампиони.

Благодарим ви, Дакота и Ивет, че прославяте България и показвате на младите хора, че с талант, труд и постоянство няма недостижими върхове!", написа директорът на СУ "Ген. Владимир Стойчев".

снимки Фейсбук профил на Борис Борисов