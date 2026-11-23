Клуб Хаджи Димитър триумфира в комплексното класиране на второто издание на международния турнир по джудо "Сините камъни къп“, който се проведе в Сливен.

Състезателите на клуба спечелиха общо 47 отличия – 15 златни, 10 сребърни и 22 бронзови медала, с което заслужено заеха първото място в крайното подреждане.

На втора позиция се нареди отборът на домакините от Биоком, чиито представители завоюваха 13 златни, 17 сребърни и 20 бронзови отличия. Третото място в комплексното класиране остана за египетския клуб Нюгиза с четири златни, два сребърни и шест бронзови медала.

Надпреварата обхвана пет възрастови групи, като в неделя бяха определени призьорите при 12-годишните. В тази категория първото място в отборното класиране спечели ЦСКА, докато при 15-годишните най-добре се представиха състезателите на Хаджи Димитър.

Във второто издание на "Сините камъни къп“ участваха общо 412 джудисти от 31 клуба, представляващи България, Азербайджан, Египет, Република Северна Македония и Турция.

Турнирът затвърди международния си характер, като събра млади състезатели от пет държави и предостави възможност за изява на перспективни таланти в различните възрастови категории.