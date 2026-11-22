Владимир Тодоров стана шампион на Европейската купа по джудо за кадети в Солун, Гърция.

Българинът триумфира в категория до 73 килограма, след като записа шест победи. На финала той се наложи над Габриел Абрахам (Нидерландия) с "ипон", а в полуфинала спечели срещу французина Исак Русино, също с "ипон".

В "българския" четвъртфинален сблъсък Владимир надделя над сънародника си Самуил Димитров след трето предупреждение. Преди това шампионът постигна победи над двама представители от Гърция и един от Румъния.

За Тодоров това е трети медал този сезон и първа титла. Състезателят на Хасково взе сребро на Европейската купа в Германия, както и бронз в Азербайджан.

Самуил Димитров се окичи с бронз.

Още три медала спечелиха родните джудисти. Махмуд Жаафар (66 кг) взе бронз, в същата категория Михаил Апостолов е седми. При по-леките Мартин Илчев (50) e пети, както и Йордан Георгиев (90).

При кадетките Марая Маркова остана на крачка от титлата - сребро. На финала при 63-килограмовите тя отстъпи пред Грейс Китутел (Франция). Преди това Маркова записа пет победи, а ба полуфиналите преодоля и Андреа Стоева с "вадзари", която след това се окичи с бронз.

В по-леката категория до 48 килограма София Маврова и Аксиния Петрова са седми.

В турнира участие взеха 440 състезатели от 28 държави.