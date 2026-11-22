Валентин Митев от Левски София спечели открития турнир по ускорен шахмат за "Купа Плевен 2026" със стопроцентов резултат от седем победи. Партиите се играха в хотел "Ростов".

За БТА победителят каза, че турнирът е преминал при феърплей. По време на срещите той се е забавлявал, надява се, че другите шахматисти – също. Валентин участва за втора поредна година и за втори път печели купата. Предстои му участие в Европейско първенство за корпорации в един отбор с Веселин Топалов, а след Нова година ще се включи в опън турнири в чужбина.

Според главния съдия Чавдар Андреев турнирът е протекъл успешно. Участие са взели 84 състезатели от над 10 града, което е повече от очакваното. Това е най-масовият турнир в Плевен през последните години. Участвали са от начинаещи до професионалисти. Най-малкият участник е бил на шест години, а най-възрастният – на 81.

В основното класиране второ място зае Румен Ташков от Враца. Трети остана Мартин Петков от Спартак Плевен XXI.

Най-добре представила се жена е Кристина Бояджиева от Спартак Плевен XXI, а Катрин Ангелова е първа при момичетата до 14 години. Тя е от тима на Плевен XXI.

Победители в отделните възрастови групи станаха: до осем години - Йоанна Донова от Плевен XXI; до 10 – Борислав Бочев от Асеневци Велико Търново; до 12 – Цветан Данев от Дунав Русе 1931; до 14 – Радослав Йорданов от Спартак Плевен XXI и до 20 години – Владислав Цанков от Ловеч.

Специални награди бяха присъдени за най-добре представил се извън първите осем с ЕЛО до 1900 на Енвер Таир от Спартак Плевен XXI; с ЕЛО до 1750 на Красимир Петров от Ловеч.

Най-добър при мъжете над 65 години стана Петър Цаков от Козлодуй, над 50 години - Йосиф Велев от Оряхово.

Чавдар Андреев връчи и два специални приза – на Община Плевен за подкрепата и на Академия Шах и Мат за мощния тласък за развитието на шахмата в Плевен.

Турнирът беше за всички възрасти в седем кръга по "швейцарска система". Наградите връчи Евгени Петров от отдел "Спорт" на Община Плевен.

Инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година, организатор е Спортен клуб по шахмат Спартак Плевен XXI.