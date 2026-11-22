Марк Маркес спечели десетата световна титла в кариерата си и осма в кралския клас MotoGP, след като завърши на осмо място в състезанието за Голямата награда на Португалия. Пилотът на Дукати Леново постигна необходимия резултат на пистата в Портимао, докато победата в надпреварата заслужи Марко Бедзеки с Априля.

След като пропусна възможността да си осигури титлата в Катар и в съботния спринт в Португалия, Маркес се нуждаеше от класиране сред първите девет в основното състезание. Испанецът поведе още в първата обиколка, но впоследствие заложи на предпазливо каране, за да избегне рисковете след катастрофата си ден по-рано.

В крайна сметка осмата позиция се оказа достатъчна за нов исторически успех. С осмата си титла в MotoGP Маркес изпревари легендарния Валентино Роси и се изравни с Джакомо Агостини по шампионски трофеи в кралския клас.

Като се прибавят и двете му титли в по-ниските категории - 125 куб. см и Moto2, испанецът вече има общо десет световни отличия. Това го нарежда на трето място във вечната ранглиста, след Джакомо Агостини с 15 титли и Анхел Нието с 13.

Докато Маркес преследваше шампионския трофей, Марко Бедзеки доминираше в битката за победата. Италианецът завърши на първо място с аванс от 3,845 секунди пред съотборника си в заводския тим на Априля Хорхе Мартин.

Тройния успех за италианския производител оформи Раул Фернандес от Тракхаус, който финишира трети. Четвъртата позиция остана за Фабио Ди Джанантонио от VR46.

В клас Moto2 победата спечели Даниел Муньос, който записа първия си успех в категорията. Надпреварата беше съкратена заради червен флаг.

MARC MARQUEZ IS AN 8-TIME #MotoGP WORLD CHAMPION #PortugueseGP https://t.co/vH0WKrbirm — MotoGP (@MotoGP) November 22, 2026

В Moto3 вече коронованият световен шампион Максимо Килес триумфира след оспорвана битка в последната обиколка. Испанецът постигна 12-ата си победа за сезона, изпреварвайки Рико Салмела и Адриан Фернандес.