Марк Маркес покори Сепанг за първи път и се доближи до световната титла в MotoGP

Марк Маркес направи поредна важна крачка към световната титла в MotoGP, след като спечели Гран при на Малайзия на пистата "Сепанг“. Испанският пилот на Дукати постигна първата си победа на това трасе, демонстрирайки отлично темпо и контрол върху състезанието от самото начало до финала.

Маркес измина 20-те обиколки за 40:14.23 минути, като остави на 4.172 секунди зад себе си сънародника си Педро Акоста с КТМ. Третото място на подиума зае по-малкият му брат Алекс Маркес, също с Дукати, който финишира на 5.955 секунди от победителя.

Състезанието започна с Алекс Маркес на първа стартова позиция, но още в началните обиколки брат му Марк успя да го изпревари и да поведе колоната. От този момент лидерът в генералното класиране не допусна да бъде изместен от първото място и постепенно изгради комфортна преднина пред преследвачите си.

Битката за останалите позиции на подиума се оказа по-оспорвана. Педро Акоста, който ден по-рано спечели спринтовото състезание в Малайзия, успя да изпревари Алекс Маркес през втората половина на надпреварата и да се изкачи на второто място.

Въпреки доброто си представяне пилотът на КТМ не намери начин да застраши лидерството на Марк Маркес, който уверено контролираше темпото до карирания флаг.

Четвъртата позиция зае японецът Ай Огура с Априлия, а петицата допълни италианецът Енеа Бастианини с КТМ.

Надпреварата не премина без отпадания, като в десетата обиколка Жоан Мир беше принуден да прекрати участието си.

Победата в Малайзия има особено значение за Марк Маркес не само защото е първата му на „Сепанг“, но и заради развитието на битката за световната титла.

Испанецът вече има 399 точки в генералното класиране и увеличи преднината си пред най-близкия си преследвач Хорхе Мартин на 44 точки. Пилотът на Априлия остава втори с 355 пункта, но пропусна състезателния уикенд в Малайзия заради фрактура на дясната китка, получена по време на Гран при на Австралия преди седмица.

Третото място в шампионата заема Педро Акоста с 295 точки, който продължава да демонстрира силна форма в заключителната част от сезона.

До края на кампанията остават само три състезания - в Катар, Португалия и Валенсия. Според ситуацията в генералното класиране Марк Маркес има възможност да си осигури световната титла още в следващия кръг, който ще се проведе в Катар.