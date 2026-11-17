Двукратният шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо ще кара за Астън Мартин в дебюта на конструктора в Рали Дакар през 2027 г., съобщава Motorsport.com. Той ще бъде в отбор със Себастиан Льоб и Лукас Мораеш в 49-ото издание на най-популярното офроуд състезание, което започва на 9 януари.

Това ще бъде първо участие на Фернандо Алонсо в Рали Дакар от 2020 г., когато испанецът завърши на 13-о място и записа върхово постижение с втора позиция в осмия етап. Негов навигатор ще бъде Марк Кома, който е петкратен шампион в мотоциклетния клас.

„Започнах да обмислям внимателно завръщането си в Дакар, след като взех решение да продължа да карам във Формула 1. В крайна сметка всичко се сведе до едно нещо – исках да приема предизвикателството да карам в двата шампионата в рамките на една и съща година“, заяви Алонсо, цитиран от Motorsport.com.

„Ралито през 2020 г. бе едно от най-трудните състезания в моята кариера. Уважавам много тази надпревара и специалистите, които са достигнали до нейния връх. За мен е важно, че Марк ще бъде до мен, а със Себастиан и Лукас правим много силен отбор“, продължи испанецът.

„Формула 1 остава мой приоритет, но аз съм автомобилен пилот и обичам предизвикателствата. Очаквам с нетърпение това, което предстои да направим“, завърши той.