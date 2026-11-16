БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските гимнастици проведоха подиум тренировка преди Балканското първенство в Задар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази
Българските гимнастици проведоха подиум тренировка преди Балканското първенство в Задар
Слушай новината

Националният отбор по спортна гимнастика в мъжко направление проведе подиум тренировката си преди началото на Балканското първенство в Задар, Хърватия.

България ще бъде представена от девет състезатели в три възрастови категории. В първа група – за родените през 2013 година и по-малки, са Александър Михнев и Павел Попов от ЦСКА и Петър Касапски от Стрийт Уоркаут. Във втора възрастова група – 2011–2012 година, ще стартират Михаил Божанин и Борис Караджинов от ЦСКА и Мартин Манолов от Левски-Спартак. При най-големите – родените през 2009–2010 година, България ще бъде представена от Никълъс Наков от Левски-Спартак, Венелин Христов от Ели-Гаш и Борислав Жеков от Интеркомгруп Черноморски юнак.

Треньори на българските гимнастици са Йордан Рангелов, Иван Танкушев и Делян Димитров, а съдийският състав включва Милко Танкушев, Тодор Тодоров и Георги Тасев.

Водач на българската делегация е президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев – олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година.

„Доволен съм от подготовката на момчетата. Надявам се да покажат възможностите си, да играят уверено и концентрирано и да представят достойно България. За нас е важно младите състезатели да трупат международен опит, да се развиват и да вървят напред“, заяви Красимир Дунев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
1
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
3
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
4
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
5
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
6
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Други спортове

Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година
Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година
Рекорден бюджет за спорта през 2027 година Рекорден бюджет за спорта през 2027 година
Чете се за: 04:07 мин.
Божидар Саръбоюков вярва, че може да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис Божидар Саръбоюков вярва, че може да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис
Чете се за: 06:30 мин.
Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България" Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"
Чете се за: 02:17 мин.
България стана пълноправен член на Международната федерация на асоциациите по муай тай България стана пълноправен член на Международната федерация на асоциациите по муай тай
Чете се за: 02:57 мин.
Локомотив София стана първи по медали на турнир по джудо в столицата Локомотив София стана първи по медали на турнир по джудо в столицата
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от санкциите две руски банки
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Шествие и бдение в памет на загубилата живота си след катастрофа с пиян граничен полицай 18-годишна Милена в Драгоман Шествие и бдение в памет на загубилата живота си след катастрофа с пиян граничен полицай 18-годишна Милена в Драгоман
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
По света
България си върна открадната мощехранителница от XVII век с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Три трансплантации след донорска ситуация в София
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ