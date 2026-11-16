Българските гимнастици проведоха подиум тренировка преди Балканското първенство в Задар

Националният отбор по спортна гимнастика в мъжко направление проведе подиум тренировката си преди началото на Балканското първенство в Задар, Хърватия.

България ще бъде представена от девет състезатели в три възрастови категории. В първа група – за родените през 2013 година и по-малки, са Александър Михнев и Павел Попов от ЦСКА и Петър Касапски от Стрийт Уоркаут. Във втора възрастова група – 2011–2012 година, ще стартират Михаил Божанин и Борис Караджинов от ЦСКА и Мартин Манолов от Левски-Спартак. При най-големите – родените през 2009–2010 година, България ще бъде представена от Никълъс Наков от Левски-Спартак, Венелин Христов от Ели-Гаш и Борислав Жеков от Интеркомгруп Черноморски юнак.

Треньори на българските гимнастици са Йордан Рангелов, Иван Танкушев и Делян Димитров, а съдийският състав включва Милко Танкушев, Тодор Тодоров и Георги Тасев.

Водач на българската делегация е президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев – олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година.