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Локомотив София стана първи по медали на турнир по джудо в столицата

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Спорт
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Топ 3 допълниха Локомотив Русе и Лъвско сърце.

Световно първенство по джудо за кадети в София
Снимка: БФ Джудо
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Джудистите на Локомотив София станаха първи в комплексното класиране на едноименния турнир по джудо, организиран от столичния клуб в зала "Локомотив".

След тях останаха състезателите на Локомотив Русе, а на трето място - "Лъвско сърце", също от София.

Локомотив София, Кодокан Пазарджик и Лъвско сърце заеха първите места отборното класиране съответно за възрастите до 17, до 16 и до 14 години в 12-ото издание на надпреварата.

По-рано съставите на Шампион, Габрово и ЦСКА станаха първи в отборната надпревара в най-малките възрасти, след като в първия ден на татамито излязоха над 500 млади таланти от 38 клуба от България, Гърция, Сърбия и Турция.

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