Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември, обяви външното министерство на страната. Талин съобщи, че в последния момент е бил осуетен опит за палеж на фабрика за дронове, организиран от руските специални служби.

Украйна обяви, че е поразила нефтохимически завод и петролна рафинерия в Татарстан в състава на Руската федерация, както и военен завод в руската Брянска област. По-рано Киев съобщи за руски удари срещу енергийна и железопътна инфраструктура в осем украински области. Президентът Зеленски посочи, че попаденията са станали възможни отчасти и заради продължаващите ограничения на скоростта за терминалите на Старшийлд по цялата фронтова линия и окупираните територии.