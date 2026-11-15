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От ГЕРБ няма да инициират вот на недоверие към правителството

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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герб инициират вот недоверие правителството
Снимка: БТА
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От ГЕРБ няма да инициират вот на недоверие към правителството. Това обяви председателят на партията Бойко Борисов. По думите му управляващите не се интересуват от гласа на опозицията, а вотът на недоверие сега не е инструмент.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Не, не е инструмент. Инструмент е, ако можем да съберем 121. След като не можем да съберем, „Възраждане“ никога няма да го пусне тоя вот на недоверие да мине с тях – и е едно абсолютно безсмислено упражнение, което да правим. Аз безсмислени неща не правя."

#недоверие #вот на недоверие #ГЕРБ #правителство

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