От ГЕРБ няма да инициират вот на недоверие към правителството. Това обяви председателят на партията Бойко Борисов. По думите му управляващите не се интересуват от гласа на опозицията, а вотът на недоверие сега не е инструмент.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Не, не е инструмент. Инструмент е, ако можем да съберем 121. След като не можем да съберем, „Възраждане“ никога няма да го пусне тоя вот на недоверие да мине с тях – и е едно абсолютно безсмислено упражнение, което да правим. Аз безсмислени неща не правя."