Евелина Цветанова: Не успяхме да се противопоставим на Левски

Старши треньорът на ЦПВК увери, че отборът ще продължи да налага млади състезателки и да подобрява представянето си.
Старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова призна, че волейболистките й не играха на нужното ниво при гостуването на Левски
Нейните възпитанички загубиха срещата с 0:3 гейма.
"Поздравявам отбора на Левски, който направи хеоходимото, за да ни бие. Не успяхме да се противопоставим и не изпълнихме техническите задачи, върху които бяхме работили. Надявах се играта от тренировката да излезе в мача. Не можахме да се справим с лекия начален удар, който биеше Левски. Не се справихме с посрещането и организирането на атаките в нападение", заяви тя след срещата в интервю за БНТ.
За тима предстои гостуване на Славия.
"За всеки мач ще излизаме подготвени. Целта е отборът да се представя добре и да се налагат младите момичета. Днес духа, с който играе ЦПВК го нямаше и не излезе играта", допълни наставничката.
Вижте цялото интервю във видеото.