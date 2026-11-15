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Евелина Цветанова: Не успяхме да се противопоставим на Левски

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Български волейбол
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Старши треньорът на ЦПВК увери, че отборът ще продължи да налага млади състезателки и да подобрява представянето си.

евелина цветанова успяхме противопоставим левски
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Старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова призна, че волейболистките й не играха на нужното ниво при гостуването на Левски

Нейните възпитанички загубиха срещата с 0:3 гейма.

"Поздравявам отбора на Левски, който направи хеоходимото, за да ни бие. Не успяхме да се противопоставим и не изпълнихме техническите задачи, върху които бяхме работили. Надявах се играта от тренировката да излезе в мача. Не можахме да се справим с лекия начален удар, който биеше Левски. Не се справихме с посрещането и организирането на атаките в нападение", заяви тя след срещата в интервю за БНТ.

За тима предстои гостуване на Славия.

"За всеки мач ще излизаме подготвени. Целта е отборът да се представя добре и да се налагат младите момичета. Днес духа, с който играе ЦПВК го нямаше и не излезе играта", допълни наставничката.

Вижте цялото интервю във видеото.

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