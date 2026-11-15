Никола Цолов се завърна в България и се срещна с фенове

Новият резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс за Формула 1 Никола Цолов се завърна в България. Той проведе среща с фенове в София и представи новата колекция на своя бранд.

Събитието, което се провежда до 18:00 часа днес, предизвика голям интерес с над 800 предварителни заявки. Това е последната почивка за Цолов преди финалните състезания от сезона във Формула 2 в Катар и Абу Даби.

19-годишният Цолов в момента е на 2-о място във Формула 2, само на 7 точки от лидера Рафаел Камара от Великобритания. Цолов и неговият отбор Кампос Рейсинг обаче са лидери при конструкторите с 333 точки, преди оставащите два кръга.