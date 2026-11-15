Войната по пътищата се ожесточава: От началото на годината 442 души са загубили живота си при тежки катастрофи

В Световния ден за възпоменание на жертвите на катастрофи – внимание към подготовката на шофьорите и призив към властите за обезопасяване на опасните пътни участъци в страната. Какви са обобщените данни за произшествията тази година, чийто брой у нас е внушителен?

Статистиката показва, че усилията да се намалят жертвите на пътя остават без резултат. От началото на годината 442 души са загубили живота си при тежки катастрофи, показват данните на МВР. 53-ма повече спрямо същия период на миналата година.

Ранените при катастрофи от началото на годината са близо 7500. Затова от сдружение „Ангели на пътя“ организираха отворен урок по пътна безопасност, а от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призовават за реални промени.

Красимира губи сестра си преди 21 години, когато кола я блъска на пешеходна пътека. Днес паметта за нея живее в очите на двете ѝ деца. Затова приема за своя лична мисия да ги научи да се придвижват безопасно.

Красимира Мишева: „Родителят е този, който води детето, и родителят е този, който отговаря за живота на детето и отговаря за това по какъв начин ще научи детето си утре да се държи на пътя.“ Светослава: „Изчаквам колите да спрат и тогава да преминем.“ Божидара: „Оглеждам се да светне зелено.“ Красимира Мишева: „Това е нещото, което ме притеснява – да пусна децата си навън сами, тъй като е трудно да опазиш в днешно време живота на своите деца, знаейки, че на пътя има хора, които убиват хора с автомобилите си и са на свобода. Страх ме е, защото не знам откъде ще връхлети някой.“

В Световния ден за възпоменание на жертвите от катастрофи най-важно е да се говори за пътната безопасност.

Петя Иванова, сдружение „Ангели на пътя“: „Идеята е да накараме всеки един родител да се замисли, идеята е да научим децата да спазват правилата, идеята е родителите им да бъдат примери.“ Марта Петрова, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: „Не можем да променим ситуацията, ако не променим отношението си като хора, като участници в движението, като общество.“

Призив за промяна идва и от Българската асоциация на пострадали при катастрофи. Петицията им „Войната по пътищата не е просто израз“ вече е подкрепена от близо 200 000 души.

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Войната по пътищата не е просто израз. Това е реална военна ситуация – умират деца, умират жени, умират цели семейства. Подписката продължава, за три дни сме събрали близо 200 000 подписа, след което ще бъде внесена в НС и МС и искаме да предизвикаме дискусия.“

От асоциацията призовават за ремонт на опасните участъци в страната.

Илия Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Искаме да призовем институциите да обезопасят тези 100, както ние ги наричаме, „фронта на войната“, защото те са ясни, защото всяка година там загиват хора, а има какво да се направи... Във фонда за пътна безопасност, в който се събират глобите от нарушения, има събрани стотици милиони за тази цел.“

В памет на всички загинали в пътнотранспортни произшествия българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва.

Негово Светейшество патриарх Даниил: „Вярата ни учи, когато седнем зад волана, да сме в максимална способност да управляваме, добре подготвени, без употреба на алкохол. Преди да тръгне на път православният християнин се прекръства и си казва молитвичката: „Господи, пази ме.“

Снимка: Яна Тодорова

И е време да превърнем безопасността на пътя от банални думи в действия на практика.