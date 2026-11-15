Защо България е на опашката в доставките на противогрипни ваксини?

Възможността фармацевтите да могат да поставят ваксини е заложена в промените на Закона за лекарствата, които бяха приети от здравната комисия. Тази мярка трябва да увеличи броя на ваксинираните и да даде сигурност на производителите за доставките им на българския пазар. Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни ваксини?

Противогрипни ваксини за свободния пазар в България все още няма, докато аптеките в цяла Европа отдавна са наситени. И затрудненията в производството далеч не могат да обяснят тази липса.

Деян Денев – Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители: „Основното забавяне произтичаше от факта, че май месец 2026 година бяха последните указания от СЗО какви ще бъдат щамовете за тази година, за които трябва да бъдат произведени съответните ваксини.“

В тази криза производителите първо гледат да заситят сигурните си пазари с гарантирано потребление.

Деян Денев: "Ами, когато компаниите взимат решение дали да доставят в Гърция, или да доставят на Испания и на Франция, разбира се, че ще доставят първо на пазари с по-добро планиране, по-добро покритие и по-широки програми за рисковите групи."

Ключова дума – планиране. Ваксините се произвеждат година за година, те не могат да се държат на склад, докато се изчерпят. А у нас никой не може да каже точно какви са нуждите. Диапазонът е голям - между 600 – 700 хиляди, ако трябва да гледаме потреблението през годините





Деян Денев: "На практика електронно проследяване на данни няма ясно, което много затруднява планирането. Миналата година също имаше такъв казус. Въпреки голямото желание в началото на сезона и шума, че трябва да има ваксини, накрая 15 000 дози бяха изхвърлени."

И това рязко охлажда ентусиазма на производителите. Но фармацевтите смятат, че имат важна роля в разширяването на ваксинационното покритие, като поставят ваксините на място в аптеките.

Магистър-фармацевт Светослав Крумов – гл. секретар на БФС: „И това е практика, която е осъзната вече в много от европейските държави през повече от 20 години натрупан опит. Португалия, където фармацевтите могат да ваксинират още от 2007 година. 10 години по-късно Франция прави първия си голям пилотен проект и забележете, превръща се в пионер по ваксинирането през периода на COVID, където почти 50% от ваксините за COVID са поставени в аптека, и това в рамките само на една седмица.“

Имунизирането в аптеката ще скъси драстично дългия път на ваксината, който освен това крие риск да прекъсне температурния режим на съхранението й.

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Магистър-фармацевт Светослав Крумов: "Пътят на пациента за ваксинация съгласно сегашната нормативна уредба преминава през това той да се снабди с рецепта, да успее да я намери в аптечната мрежа и да се върне за нейното поставяне. Всяко препятствие по този път... е в състояние да ви откаже от ваксинация."

А и аптеките работят и в събота, и в неделя.Мерките им предвиждат и предварителна заявка, гарантирана доставка, за да не се налага клиентите им да обикалят.

Магистър-фармацевт Светослав Крумов: "Хубав е примерът с Гърция, където само от две години имат право колегите да поставят ваксини. Това, до което доведе това, пък е една сигурност у производителите и ако погледнете в момента, Гърция разполага с повече от 4 вида противогрипни ваксини и там не се е споменало за недостиг. Напротив, голяма част от българските граждани по неволя отидоха да се ваксинират на място в аптеките."

Много българи вече са се ваксинирали в аптеките на съседните ни държави.И за съжаление това увеличава риска, когато все пак дойдат количества за нашия пазар, неизползваните и бракувани ваксини да са повече. И интересът на производителите съвсем да се загуби. Затова само спешни и ефективни мерки могат да пречупят тази тенденция.