БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защо България е на опашката в доставките на противогрипни ваксини?

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Запази

Възможността фармацевтите да могат да поставят ваксини е заложена в промените на Закона за лекарствата, които бяха приети от здравната комисия

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Възможността фармацевтите да могат да поставят ваксини е заложена в промените на Закона за лекарствата, които бяха приети от здравната комисия. Тази мярка трябва да увеличи броя на ваксинираните и да даде сигурност на производителите за доставките им на българския пазар. Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни ваксини?

Противогрипни ваксини за свободния пазар в България все още няма, докато аптеките в цяла Европа отдавна са наситени. И затрудненията в производството далеч не могат да обяснят тази липса.

Деян Денев – Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители: „Основното забавяне произтичаше от факта, че май месец 2026 година бяха последните указания от СЗО какви ще бъдат щамовете за тази година, за които трябва да бъдат произведени съответните ваксини.“

В тази криза производителите първо гледат да заситят сигурните си пазари с гарантирано потребление.

Деян Денев: "Ами, когато компаниите взимат решение дали да доставят в Гърция, или да доставят на Испания и на Франция, разбира се, че ще доставят първо на пазари с по-добро планиране, по-добро покритие и по-широки програми за рисковите групи."

Ключова дума – планиране. Ваксините се произвеждат година за година, те не могат да се държат на склад, докато се изчерпят. А у нас никой не може да каже точно какви са нуждите. Диапазонът е голям - между 600 – 700 хиляди, ако трябва да гледаме потреблението през годините

Деян Денев: "На практика електронно проследяване на данни няма ясно, което много затруднява планирането. Миналата година също имаше такъв казус. Въпреки голямото желание в началото на сезона и шума, че трябва да има ваксини, накрая 15 000 дози бяха изхвърлени."

И това рязко охлажда ентусиазма на производителите. Но фармацевтите смятат, че имат важна роля в разширяването на ваксинационното покритие, като поставят ваксините на място в аптеките.

Магистър-фармацевт Светослав Крумов – гл. секретар на БФС: „И това е практика, която е осъзната вече в много от европейските държави през повече от 20 години натрупан опит. Португалия, където фармацевтите могат да ваксинират още от 2007 година. 10 години по-късно Франция прави първия си голям пилотен проект и забележете, превръща се в пионер по ваксинирането през периода на COVID, където почти 50% от ваксините за COVID са поставени в аптека, и това в рамките само на една седмица.“

Имунизирането в аптеката ще скъси драстично дългия път на ваксината, който освен това крие риск да прекъсне температурния режим на съхранението й.
.

Магистър-фармацевт Светослав Крумов: "Пътят на пациента за ваксинация съгласно сегашната нормативна уредба преминава през това той да се снабди с рецепта, да успее да я намери в аптечната мрежа и да се върне за нейното поставяне. Всяко препятствие по този път... е в състояние да ви откаже от ваксинация."

А и аптеките работят и в събота, и в неделя.Мерките им предвиждат и предварителна заявка, гарантирана доставка, за да не се налага клиентите им да обикалят.

Магистър-фармацевт Светослав Крумов: "Хубав е примерът с Гърция, където само от две години имат право колегите да поставят ваксини. Това, до което доведе това, пък е една сигурност у производителите и ако погледнете в момента, Гърция разполага с повече от 4 вида противогрипни ваксини и там не се е споменало за недостиг. Напротив, голяма част от българските граждани по неволя отидоха да се ваксинират на място в аптеките."

Много българи вече са се ваксинирали в аптеките на съседните ни държави.И за съжаление това увеличава риска, когато все пак дойдат количества за нашия пазар, неизползваните и бракувани ваксини да са повече. И интересът на производителите съвсем да се загуби. Затова само спешни и ефективни мерки могат да пречупят тази тенденция.

#фармацевти #противогрипни ваксини #аптеки #ваксини

Последвайте ни

ТОП 24

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
1
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
2
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива Михайлова
4
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
5
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Белгия разгроми Италия и се класира за финалната фаза на Лигата на нациите
6
Белгия разгроми Италия и се класира за финалната фаза на Лигата на...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Здраве

Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
6610
Чете се за: 05:32 мин.
Кампания "Виж очите си навреме": Очни прегледи с изкуствен интелект се извършват в малки населени места Кампания "Виж очите си навреме": Очни прегледи с изкуствен интелект се извършват в малки населени места
Чете се за: 02:52 мин.
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
14162
Чете се за: 11:22 мин.
Цифров личен лекар: 42% от швейцарците използват изкуствен интелект за самодиагностика Цифров личен лекар: 42% от швейцарците използват изкуствен интелект за самодиагностика
Чете се за: 03:15 мин.
Последните 300 000 дози противогрипни ваксини по националните програми вече се доставят до личните лекари Последните 300 000 дози противогрипни ваксини по националните програми вече се доставят до личните лекари
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани
Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Челен удар между бус и камион в Старозагорско взе жертва, тирът се е запалил (СНИМКИ) Челен удар между бус и камион в Старозагорско взе жертва, тирът се е запалил (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бюджет 2027: По-високи пенсии, минимална заплата и майчински през втората година (ОБЗОР) Бюджет 2027: По-високи пенсии, минимална заплата и майчински през втората година (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
Политика
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май 2027 г. За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май 2027 г.
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдът потвърди: Прокурорският син Васил Михайлов остава у нас до...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Среща на външните министри на ЕС: България спаси от санкции две...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Украйна удари Кримския мост, Русия е прихванала 139 дрона срещу Москва
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ