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България стана пълноправен член на Международната федерация на асоциациите по муай тай

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Спорт
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Новината беше официално обявена по време на Годишното общо събрание на световната организация в Олимпия.

България стана пълноправен член на Международната федерация на асоциациите по муай тай
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България вече е пълноправен член на Международната федерация на асоциациите по муай тай (IFMA). Новината беше официално обявена по време на Годишното общо събрание на световната организация, проведено в рамките на Световното първенство по муай тай за юноши и девойки в Олимпия, Гърция.

Това е историческа стъпка за Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) и важно признание за развитието на бойните спортове в страната. Пълноправното членство в IFMA създава нови възможности за международно сътрудничество, повишаване на спортно-техническото ниво и по-силно присъствие на българските състезатели на международната сцена.

България беше представена на международния форум от Стойчо Марински-вицепрезидент на БККМТ и ръководител на направление „Муай тай".

Той участва в официалните заседания и проведе поредица от срещи с представители на ръководството на IFMA и национални федерации. Основен акцент в срещите бяха дългосрочната стратегия за развитие на муай тай в България, разширяването на международното партньорство и възможностите за повишаване на квалификацията и спортно-техническото ниво на българските състезатели, треньори и съдии.

Другият голям успех за българския муай тай е спечеленото домакинство на Балканското първенство. Престижният регионален форум ще се проведе в Пловдив от 18 до 21 февруари 2027 година. Очаква се събитието да събере състезатели, треньори, съдии и официални представители от балканските държави, превръщайки града в център на регионалния муай тай. Домакинството е признание за организационния капацитет на БККМТ и отлична възможност за популяризиране на спорта сред младите хора.

Следващата голяма цел пред ръководството на Конфедерацията е кандидатура за домакинство на Европейското първенство по муай тай през 2028 година.

Амбицията е шампионатът да се проведе в Пловдив, който през същата година ще носи титлата „Европейска столица на спорта". Реализирането на тази кандидатура би затвърдило позициите на България като атрактивна дестинация за провеждане на големи международни спортни събития.

Пълноправното членство в IFMA, домакинството на Балканското първенство през 2027 година и амбицията за Европейско първенство през 2028 година поставят началото на нов етап в развитието на българския муай тай.

Ръководството на БККМТ, начело с председателя Марио Иванов, продължава последователната си работа за утвърждаването на България сред водещите сили в международния муай тай.

#Българска федерация по муай тай

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