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България с петима боксьори на европейското в Хърватия

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Петима боксьори ще представят България на Европейското първенство до 23 години в Хърватия.

Бокс хърватия
Снимка: Пресслужба
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Петима боксьори ще представят България на Европейското първенство до 23 години в Хърватия. На ринга в Пореч ще излязат Сами Халил (75 кг), Стелиан Страхилов (80 кг), Семион Болдирев (85 кг), Роселин Бачевски (90 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг). Те са водени от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев. Шампионатът ще се проведе от 16 до 24 ноември.

На 17 ноември:
Семион Болдирев (85 кг) – Микола Лактьонов (Украйна)

На 18 ноември:
Роселин Бачевски (90 кг) – Имануел Каргбо (Англия)

На 19 ноември:
Сами Халил (75 кг) – Натрошвили (Грузия)/Абрамовас (Литва)
Стелиан Страхилов (80 кг) – Мацарели (Швейцария)/Батори (Унгария)

На 20 ноември:
Кирил Георгиев (+90 кг) – Ализада (Азербайджан)/Ховсепян (Армения)

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