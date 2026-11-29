Синът на легендарния треньор на Боксов клуб „Левски“ Юрий Славчев награди най-добрия боксьор на второто издание на Националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“, който тази година е с международно участие.

Над сто млади състезатели на възраст от 13 до 14 години от 23 клуба от цялата страна, а също от Гърция, Северна Македония и Косово, в продължение на 3 дни се съревноваваха в Спортна зала „София“, показвайки силата, дисциплината и спортсменството, които изграждат бъдещите шампиони на България.



Кулминацията на събитието настъпи, когато Вячеслав Юриев Николаев – син на легендарния треньор Юрий Славчев – връчи специалната награда „Приз Юрий Славчев“ за най-добър боксьор на турнира. Отличието за 2026 година бе присъдено на Александър Димитров, БК „Левски“ (София), който впечатли с характер, техника и спортен дух.

Златният трофей и титлата от второто издание на турнира спечели отборът на Боксов клуб „Левски“ (София). Сребърното отличие завоюва отборът на Гърция, показал отлична подготовка и борбен дух, а бронзовата купа получи отборът на „Лаута Арми“ (Пловдив).

Купа „Красимир Инински“ за най-техничен боксьор на турнира грабна Борислав Попов от БК „Левски“. Купата „Методи Гълъбов“ за най-борбен боксьор взе Давид Хакобян от „Лаута Арми“. Купите „Георги Юнаков“ и „Александър Букурещлиев“ за най-добри треньори грабнаха наставникът на гръцкия тим Йоргос Гавезос и на „Лаута Арми“ -Арман Хакобян.

С призове „Лъвско сърце“ бяха наградени 30 шампиони, възпитаници и приятели на Боксов клуб „Левски“, носещи синята идея с гордост.

Турнирът, който е част и от каузата „Не на насилието и агресията на улицата“, се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието и подкрепата на Българската федерация по бокс и под егидата на Министерството на младежта и спорта. Президентите на БК „Левски“ Виктор Недялков и на Българската федерация по бокс Красимир Инински си поставиха за цел от следващата година турнирът вече да е част от календара на европейската боксова федерация European Boxing.