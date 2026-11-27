Много сериозен интерес и заявки за участие от над 100 деца на възраст между 13 и 14 години личат за второто издание на боксовия турнир за Купа Левски. Тази година надпреварата е международна и се провежда съвместно от Българска федерация бокс и БК Левски. Тя ще се проведе в столичната зала „София“ от 27 до 29 ноември.



Мотото на турнира е „Не на агресията и насилието на улицата“, а официалното откриване е днес от 15:00 часа.



За пръв път на Купа Левски ще вземат участие таланти, както от България, така и от Гърция, Косово и Република Северна Македония.