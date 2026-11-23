Участие ще вземат състезатели от 13 до 14 години от клубовете по бокс от цялата страна.
От 27 до 29 ноември 2026 г. Боксов клуб Левски организира втори Национален турнир по бокс за ученици– Купа Левски, който за първа година ще е и с международно участие.
Турнирът се организира с подкрепата и под патронажа на Българската федерация по бокс и под егидата на Министерството на младежта и спорта, като отдава почит и на дългогодишния треньор на БК Левски - Юрий Славчев.
Участие в него ще вземат състезатели от 13 до 14 години от клубовете по бокс от цялата страна, а също от Австрия, Гърция, Косово и Северна Македония.