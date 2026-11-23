От 27 до 29 ноември 2026 г. Боксов клуб Левски организира втори Национален турнир по бокс за ученици– Купа Левски, който за първа година ще е и с международно участие.

Турнирът се организира с подкрепата и под патронажа на Българската федерация по бокс и под егидата на Министерството на младежта и спорта, като отдава почит и на дългогодишния треньор на БК Левски - Юрий Славчев.



Участие в него ще вземат състезатели от 13 до 14 години от клубовете по бокс от цялата страна, а също от Австрия, Гърция, Косово и Северна Македония.