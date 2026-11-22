Кирил Георгиев ще излезе на ринга днес в битка за място на финалите на европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Пореч, Хърватия. Под ръководството на Жоел Арате и Валентин Поптолев той ще излезе за победа над Дилман Язган (Германия).

Кирил ще води битка в категория над 90 килограма. Мачът им е предвиден да закрие вечерната програма на ринг Б. Очаква се сблъсъкът да се проведе около 21:00 часа. БФ Бокс пожелава успех на Кирил Георгиев в този тежък, но изключително престижен сблъсък, който го очаква.